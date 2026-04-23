Dyshja shqiptare Milot Rashica e Ernest Muçi kanë qenë protagonist në kualifikimin e Besiktastit, respektivisht Trabzonsporit për në gjysmëfinale të Kupës së Turqisë.

Besiktas ishte dominues ndaj Alanysapor për të triumfuar me rezultat 3-0, ku te goli i fundit kontribuoi Milot Rashica.

Anësori i Kosovës e gjeti për mrekulli Kokcu, i cili me një goditje të saktë e vulosi avancimin e Besiktasit për në fazën tjetër (86’).

Ndërkohë, fantastik ishte edhe sulmuesi shqiptar Ernest Muçi në fitoren e Trabzonsporit ndaj Samsunsporit pas penalltive.

Ylli shqiptar e gjuajti penalltinë e fitores, ku e mposhti portierin vendas për t’ia siguruar mysafirëve avancimin për në gjysmëfinale.

Përndryshe, Trabzonspor në gjysmëfinale do të përballet me Genclerbirligin./Telegrafi

Ligat tjeraFutbollNdërkombëtareSport
telegrafi sport app