MSH: Disa kompani për kultivimin e kanabisit do të humbasin licencat e punës
Ministria e Shëndetësisë njoftoi se tre kompani të tjera që kultivojnë kanabis mjekësor do të humbasin licencat e tyre, pasi kontrollet gjetën mangësi serioze në funksionimin e tyre.
Vendimi vjen pas inspektimeve të intensifikuara të kryera në kompanitë që mbajnë licenca për prodhimin e kanabisit për qëllime mjekësore.
Sipas informacionit nga Ministria, licencat e gjashtë kompanive ishin revokuar tashmë, dhe me masën e re, numri i përgjithshëm i kompanive që do të humbasin të drejtën për të prodhuar kanabis mjekësor do të arrijë në nëntë.
Ministri i Shëndetësisë deklaroi se kontrollet përfshinë dhjetëra kompani dhe se në disa prej tyre u identifikuan parregullsi të ndryshme - nga problemet administrative dhe infrastrukturore deri te mangësitë në proceset teknologjike dhe burimet njerëzore.
Inspektimet e jashtëzakonshme vazhdojnë në kompani të tjera që mbajnë licenca për kultivimin e kanabisit mjekësor. Sipas njoftimeve, inspektimet do të mbulojnë gjithsej 43 persona juridikë që mbajnë licenca për këtë aktivitet në vend.
Kontrollet e intensifikuara vijnë pas një serie sekuestrimi të sasive të mëdha të kanabisit në rajon, duke përfshirë dhjetëra ton marihuanë rekord që lidhen me kompanitë që kishin licenca për prodhim mjekësor.
Ministria thekson se qëllimi i këtij veprimi është vendosja e një kontrolli të rreptë mbi prodhimin e kanabisit mjekësor, me qëllim parandalimin e abuzimit dhe devijimit të mundshëm të prodhimit në tregun e paligjshëm.Kultivimi i kanabisit për qëllime mjekësore në Maqedoni është lejuar që nga viti 2016, por vetëm për kompanitë që kanë marrë licencë nga Ministria e Shëndetësisë dhe miratim nga Qeveria.