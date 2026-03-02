Sipas informacioneve të fundit të marra nga misionet diplomatike dhe konsullore të Republikës së Maqedonisë, aktualisht më shumë se 400 qytetarë kanë kërkuar informacion në lidhje me mundësinë e evakuimit, ndërsa rreth 30 prej tyre kanë shprehur gatishmërinë për t'u larguar nga vendi në rastin e parë të mundshëm, njoftoi Ministria e Punëve të Jashtme.

"Me të gjithë personat e regjistruar mbahet komunikim i rregullt dhe i vazhdueshëm, gjatë të cilit ndërmerren aktivitete përgatitore për ndihmë të mundshme dhe evakuim të sigurt të tyre, varësisht nga zhvillimi i situatës".

"Paralelisht, misionet diplomatike dhe konsullore po ndërmarrin të gjitha masat e nevojshme për përgatitjen dhe zbatimin e sigurt të evakuimit të qytetarëve që kanë shprehur gatishmërinë e tyre për këtë. Ministria e Punëve të Jashtme dhe Tregtisë së Jashtme është në komunikim të vazhdueshëm me vendet mike dhe partnerët ndërkombëtarë me qëllim zbatimin e koordinuar dhe të suksesshëm të procedurës", thonë nga MPJ.

Më tej nga MPJ theksojnë se për qytetarët që ndodhen në Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Shtetin e Katarit, sipas informacioneve dhe udhëzimeve nga institucionet kompetente, aktualisht nuk ka kushte të sigurta për evakuim.

"Për qytetarët e Maqedonisë që ndodhen në Izrael, alternativat e mundshme për nxjerrjen e tyre të sigurt tashmë po shqyrtohen dhe koordinohen në mënyrë aktive. Ministria e Punëve të Jashtme dhe Tregtisë së Jashtme, përmes numrit të telefonit të detyrës dhe përmes misioneve diplomatike dhe konsullore, mbetet plotësisht në dispozicion të qytetarëve. Edhe një herë, u bëjmë thirrje të gjithë qytetarëve tanë që ndodhen në vendet e rajonit që të zbatojnë në mënyrë të vazhdueshme udhëzimet dhe udhëzimet e autoriteteve lokale kompetente të sigurisë", tha MPJ në një deklaratë", thonë nga MPJ.

