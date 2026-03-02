MPJ: Mbi 400 qytetarë janë të bllokuar në rajonet e krizës, vetëm 30 duan të kthehen në Maqedoni
Sipas informacioneve të fundit të marra nga misionet diplomatike dhe konsullore të Republikës së Maqedonisë, aktualisht më shumë se 400 qytetarë kanë kërkuar informacion në lidhje me mundësinë e evakuimit, ndërsa rreth 30 prej tyre kanë shprehur gatishmërinë për t'u larguar nga vendi në rastin e parë të mundshëm, njoftoi Ministria e Punëve të Jashtme.
"Me të gjithë personat e regjistruar mbahet komunikim i rregullt dhe i vazhdueshëm, gjatë të cilit ndërmerren aktivitete përgatitore për ndihmë të mundshme dhe evakuim të sigurt të tyre, varësisht nga zhvillimi i situatës".
"Paralelisht, misionet diplomatike dhe konsullore po ndërmarrin të gjitha masat e nevojshme për përgatitjen dhe zbatimin e sigurt të evakuimit të qytetarëve që kanë shprehur gatishmërinë e tyre për këtë. Ministria e Punëve të Jashtme dhe Tregtisë së Jashtme është në komunikim të vazhdueshëm me vendet mike dhe partnerët ndërkombëtarë me qëllim zbatimin e koordinuar dhe të suksesshëm të procedurës", thonë nga MPJ.
Më tej nga MPJ theksojnë se për qytetarët që ndodhen në Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Shtetin e Katarit, sipas informacioneve dhe udhëzimeve nga institucionet kompetente, aktualisht nuk ka kushte të sigurta për evakuim.
"Për qytetarët e Maqedonisë që ndodhen në Izrael, alternativat e mundshme për nxjerrjen e tyre të sigurt tashmë po shqyrtohen dhe koordinohen në mënyrë aktive. Ministria e Punëve të Jashtme dhe Tregtisë së Jashtme, përmes numrit të telefonit të detyrës dhe përmes misioneve diplomatike dhe konsullore, mbetet plotësisht në dispozicion të qytetarëve. Edhe një herë, u bëjmë thirrje të gjithë qytetarëve tanë që ndodhen në vendet e rajonit që të zbatojnë në mënyrë të vazhdueshme udhëzimet dhe udhëzimet e autoriteteve lokale kompetente të sigurisë", tha MPJ në një deklaratë", thonë nga MPJ.