MPB ngrit kallëzim penal ndaj Blerim Bexhetit për “keqpërdorim të pozitës dhe autorizimit zyrtar”
Njësiti kundër Korrupsionit pranë Sektorit të Hetimeve Kriminalistike në Departamentin për Goditjen e Krimit të Organizuar dhe të Rëndë ka ngritur kallëzim penal në Prokurorinë Themelore Publike në Shkup ndaj ish-kryetarit të Komunës së Sarajit, Blerim Bexhetit (49) dhe Z.D. (61) për shkak të dyshimeve të bazuara për keqpërdorim të pozitës dhe autorizimit zyrtar.
“Më 17.04.2026, Njësiti kundër Korrupsionit pranë Sektorit të Hetimeve Kriminalistike në Departamentin për Goditjen e Krimit të Organizuar dhe të Rëndë ngriti kallëzim penal në PThP Shkup ndaj Z.D. (61) nga Shkupi, për shkak të dyshimit të bazuar për kryerjen e veprës penale “keqpërdorimi i pozitës dhe autorizimit zyrtar” të nenit 353, paragrafi 3 në lidhje me paragrafin 1 të Kodit Penal dhe B.B. (49) nga Shkupi, për shkak të dyshimit të bazuar për kryerjen e veprës penale “keqpërdorimi i pozitës dhe autorizimit zyrtar” të parashikuar dhe të ndëshkueshme sipas nenit 353, paragrafi 3 në lidhje me paragrafin 1 në lidhje me nenin 45 të Kodit Penal”, thonë nga MPB.
Z.D. në cilësinë e personit të autorizuar zyrtar, duke keqpërdorur detyrën dhe autorizimin e tij zyrtar, i ka mundësuar një personi juridik nga fsh. Krushopek – Saraj, ose më saktë një filiali në suaza të subjektit në fjalë, me vendndodhje në fsh. Gllumovë, në periudhën nga 01.02.2022 deri më 03.06.2022 të përfitojë dobi të paligjshme pasurore në shumën prej 3.224.064 denarë (pa TVSH). Ai, pasi është autorizuar nga Kryetari i Komunës së Qytetit të Shkupit për të nënshkruar akte në vitin 2021, i ka mundësuar personit juridik të fitojë të drejtën, përkatësisht vendimin për përcaktimin e regjimit të qarkullimit, ndërsa mbi këtë bazë dhe autorizimin për të kryer kontrollin teknik të subjektit juridik, megjithëse ka qenë në dijeni se kompetenca për lëshimin e vendimit të këtillë është në kompetencë të Komunës së Sarajit, e jo të Qytetit të Shkupit, me çka ka vepruar në kundërshtim me nenin 20 të Ligjit për Vetëqeverisje Lokale.
Më pas, B.B., në cilësinë e personit të autorizuar zyrtar, kryetar i Komunës së Sarajit, duke keqpërdorur detyrën dhe autorizimin e tij zyrtar, i ka mundësuar po këtij personi juridik të përfitojë dobi pasurore të paligjshme në shumë prej 42.851.205 denarësh.
“Në periudhën nga tetori 2022 deri në mars 2023, ai dy herë ka miratuar vendim për përcaktimin e regjimit të qarkullimit dhe vendim për ndryshimin dhe plotësimin e vendimit për ndryshimin dhe plotësimin e vendimit për përcaktimin e regjimit të qarkullimit në bazë të kërkesave të paraqitura nga kërkuesi (personi juridik në fjalë), duke mos e kryer paraprakisht mbikëqyrjen e domosdoshme të shtojcave të paraqitura dhe të konstatojë se të njëjtat nuk janë në përputhje me Planin Urbanistik për fsh. Gllumovë, me çka ka vepruar në kundërshtim me nenin 50, paragrafi 1, pika 4 dhe pika 11 të Ligjit për Vetëqeverisje Lokale, në lidhje me nenin 20 të Ligjit për Planifikim Urban dhe nenin 47 të Ligjit për Ndërtim”, shtojnë nga MPB.