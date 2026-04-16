MPB: Ka rezerva të formularëve për patentë shofer, nuk është e vërtetë se ka mungesë
Ministria e Punëve të Brendshme ka demantuar pretendimet për mungesë të formularëve për patentë shoferi, duke theksuar se institucioni ka rezerva të mjaftueshme për tre vitet e ardhshme.
Sipas MPB-së, nuk ka asnjë mungesë dhe procesi i marrjes së patentë shoferit po zhvillohet normalisht.
“Ministria e Punëve të Brendshme i demanton ashpër dezinformatat e publikuara në rrjetet sociale për një mungesë të pretenduar të formularëve për leje drejtimi. Për opinionin publik bëhet e ditur se nuk ka asnjë mungesë, përkundrazi, MPB ka siguruar rezerva që janë të mjaftueshme për tre vitet e ardhshme.
Termini për fotografimin e qytetarëve merret brenda vetëm një dite, ndërsa patentë shoferi përgatiten dhe lëshohen brenda disa ditësh, shumë më herët se afati i përcaktuar me ligj.
Apelohet që të mos përhapen dezinformata që krijojnë konfuzion te qytetarët”, thonë nga MPB.