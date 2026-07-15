MPB: Arrestohet Aleksandar Llazarov i cili iku nga stacioni policor në Koçan
MPB Maqedoni njofton se dje (14.07.2026), pas marrjes së informacionit operativ për një person për të cilin ishte lëshuar urdhër arresti qendror dhe ndërkombëtar nga Ministria e Brendshme, oficerët e SPB Shkup arrestuan Aleksandar Lazarov (41) nga Koçani.
"Urdhër arresti u lëshua për Aleksandar Lazarov me kërkesë të Gjykatës Themelore të Koçanit për dyshimin se ka kryer një vepër penale sipas nenit 215, paragrafi 1 i Kodit Penal".
"Personi u dërgua në Stacionin Policor të Kisella Vodës për procedurë të mëtejshme", thonë nga MPB.
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