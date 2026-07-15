ChatGPT Image Jul 7, 2026, 10_39_06 AM

MPB Maqedoni njofton se dje (14.07.2026), pas marrjes së informacionit operativ për një person për të cilin ishte lëshuar urdhër arresti qendror dhe ndërkombëtar nga Ministria e Brendshme, oficerët e SPB Shkup arrestuan Aleksandar Lazarov (41) nga Koçani.

"Urdhër arresti u lëshua për Aleksandar Lazarov me kërkesë të Gjykatës Themelore të Koçanit për dyshimin se ka kryer një vepër penale sipas nenit 215, paragrafi 1 i Kodit Penal".

"Personi u dërgua në Stacionin Policor të Kisella Vodës për procedurë të mëtejshme", thonë nga MPB.

Kronikë e ZezëMaqedonia e VeriutLajmeTelegrafi Maqedoni