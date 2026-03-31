MPB: 39 pjesëtarë të policisë vepruan gabimisht në rastet e Stojançe Jovanovskit, i dyshuar për nxitje të vetëvrasjes së Ivanës
Gjithsej 39 pjesëtarë të Ministrisë së Brendshme vepruan gabimisht në rastet e Stojançe Jovanovski, tani i akuzuar për nxitjen e vetëvrasjes së Ivanës, raportuara për dhunë në familje.
Nga Ministria e Brendshme thonë se Departamenti për Kontroll të Brendshëm, Hetime Penale dhe Standarde Profesionale gjeti mangësi në veprimet e 39 oficerëve të saj të policisë që vepruan mbi raportimet e dhunës në familje në rastin konkret.
"Departamenti për Kontroll të Brendshëm, Hetime Penale dhe Standarde Profesionale i dorëzoi një njoftim Prokurorisë Themelore Publike për ndjekjen penale të krimit të organizuar dhe korrupsionit. Për të gjitha informacionet shtesë, ju lutemi të kontaktoni prokurorinë kompetente", thonë nga MPB për "Sloboden Peçat".
Jovanovski është raportuar shumë herë nga gruaja e tij dhe të afërmit e saj se ai ishte i dhunshëm dhe agresiv, dhe kishte edhe raportime nga fqinjët, por edhe nga kalimtarët në hapësirat publike.
Stojançe Jovanovski akuzohet për nxitjen e Ivanës për të kryer vetëvrasje.