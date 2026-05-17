Mourinho flet për kohën te Benfica,tregon se kur do të marrë vendimin për Realin
E ardhmja e Jose Mourinhos vazhdon të jetë një nga temat më të diskutuara në futbollin evropian, ndërsa emri i tij lidhet vazhdimisht me një rikthim të mundshëm te Real Madridi.
Megjithatë, trajneri portugez foli me emocione për periudhën e tij te Benfica, duke theksuar se aty përjetoi një nga fazat më të lumtura të karrierës së tij.
“Isha i lumtur çdo ditë. Në karrierën time, edhe pse fitova më shumë tituj në disa klube sesa te Benfica, nuk isha i lumtur çdo ditë. Por këtu te Benfica, me grupin tim, isha i lumtur çdo ditë. Pa përjashtim”, deklaroi Mourinho.
Megjithatë, një rikthim i mundshëm në Santiago Bernabeu mbetet i komplikuar. Marrëdhënia e tij me presidentin e Real Madridit, Florentino Perez, vazhdon të konsiderohet si një faktor kyç që mund të ndikojë në çdo negociatë të ardhshme.
Mourinho la të kuptohet se një rikthim në Madrid nuk do të ishte i thjeshtë, duke përsëritur se disa kushte duhet të përmbushen para se ai të marrë një vendim përfundimtar.
Trajneri portugez komentoi edhe ofertën e kontratës nga Benfica, duke treguar se agjenti i tij, Jorge Mendes, e kishte vlerësuar pozitivisht.
“Jorge Mendes e pa dhe më tha se ishte shumë e mirë. Nuk ka të bëjë fare me faktin nëse luajmë në Ligën e Kampionëve apo jo”, tha Mourinho.
Në fund, ai konfirmoi se nuk do të nxitohet për vendimin e ardhshëm.
“Dua kohë për të analizuar, menduar dhe vendosur vetë. Qetësi. Pas kësaj, do të shohim se çfarë do të ndodhë”, përfundoi portugezi./Telegrafi/