Moti sot në Maqedoninë e Veriut
Moti sot do të jetë me diell dhe i ngrohtë, me vranësira lokale të lehta deri në mesatare. Do të fryjë erë e lehtë deri në mesatare nga drejtimi i ndryshueshëm.
Temperatura minimale do të jetë në intervalin nga 10 deri në 18 gradë, ndërsa maksimale do të arrijë nga 31 deri në 37 gradë.
Në Shkup, me diell dhe ngrohtë me vranësira të lehta deri në mesatare. Do të fryjë erë e lehtë deri në mesatare nga drejtimi i ndryshueshëm. Temperatura minimale do të bjerë në 18, ndërsa maksimale do të arrijë 37 gradë.
Deri në mesin e javës së ardhshme të punës, moti do të jetë me diell dhe i ngrohtë me vranësira të lehta deri në mesatare.
Të dielën do të fryjë erë veriperëndimore mesatare deri e fortë, e cila përgjatë Povardarieto do të kalojë shpejtësinë prej 40 km/orë.