Moti sot në Maqedoninë e Veriut
Moti në Maqedoni sot do të jetë me diell me vranësira të lehta deri në mesatare dhe temperatura ditore nga 28 deri në 33 gradë Celsius.
Pasdite, kryesisht në pjesët juglindore, do të ketë kushte për shira të rrëmbyeshëm lokalë dhe bubullima. Do të fryjë erë e lehtë deri në mesatare nga lindja.
Në Shkup, me diell me vranësira të lehta deri në mesatare. Do të fryjë erë e lehtë deri në mesatare nga jugu.
Nesër moti do të jetë me diell me vranësira lokale të lehta deri në mesatare dhe temperatura ditore nga 30 deri në 37 gradë.
Do të fryjë erë e lehtë deri në mesatare kryesisht nga juglindja.
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