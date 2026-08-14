Një vajzë 19 vjeçare vdiq në një aksident trafiku pranë Strumicës, privohet nga liria një motoçiklist
Në rrugën kryesore të pikës kufitare Strumicë – Novo Sellë, në afërsi të fshatit Tërnovë, mbrëmë ka ndodhur një aksident trafiku midis një makine “Seat Leon” me regjistrim të Strumicës dhe një motoçiklete pa targa regjistrimi, të drejtuar nga A.D. (19) nga fshati Ilovicë. Në aksident vdiq një vajzë 19-vjeçare, ndërsa motoçiklisti që e drejtonte është arrestuar.
“Në aksident, 19-vjeçarja K.J., pasagjere në motoçikletë, vdiq në vendngjarje nga lëndimet e marra, dhe vdekja e saj u konfirmua nga një mjek nga Shërbimi i Ndihmës Mjekësore. Ndërkohë, drejtuesi i motoçikletës, A.D., pësoi lëndime trupore, të cilat u konfirmuan në Qendrën Mjekësore të Strumicës. Vendngjarja u inspektua nga një prokuror publik dhe një ekip inspektimi nga Policia Shtetërore e Strumicës, gjatë së cilës drejtuesit të automjetit “Seat” iu bë alkotesti dhe u konstatua se ai ishte nën ndikimin e alkoolit, përkatësisht iu mat 1,75 promil alkool në gjak, dhe ai ishte i privuar nga liria. Gjithashtu u konstatua se drejtuesi i motoçikletës, A.D., e drejtonte atë pa regjistrim dhe para se të fitonte të drejtën për të drejtuar një automjet motorik”, njoftoi Ministria e Brendshme.
Gjatë inspektimit, trafiku në autostradën Strumicë-Novo Selo u ndërpre nga mesnata deri në orën 02:30 të mëngjesit.
Me urdhër të prokurorit publik, trupi i të ndjerit është dërguar për obduksion.