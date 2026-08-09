Moti sot në Maqedoninë e Veriut
Moti sot do të jetë me diell dhe shumë i ngrohtë me vranësira të lehta deri në mesatare.
Pasdite do të ketë kushte për zhvillim lokal të vranësirave të paqëndrueshme me shira të rrëmbyeshëm afatshkurtër dhe bubullima. Do të fryjë erë e lehtë deri në mesatare nga veriu.
Temperatura minimale do të jetë në intervalin prej 11 deri në 22 gradë, ndërsa maksimale do të arrijë 32 deri në 39 gradë Celsius.
Në Shkup do të jetë mot me diell dhe shumë ngrohtë me vranësira të lehta deri në mesatare. Do të fryjë erë e lehtë deri në mesatare nga veriu. Temperatura minimale do të bjerë në 19, ndërsa maksimale do të arrijë 38 gradë.
Sipas njoftimeve të Administratës Hidrometeorologjike moti me diell dhe shumë i ngrohtë me vranësira të lehta deri në mesatare do të vazhdojë edhe në ditët në vijim.