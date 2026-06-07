Moti sot në Maqedoninë e Veriut
Moti sot do të jetë me diell dhe i ngrohtë me vranësira të lehta deri në mesatare.
Nga mesdita do të ketë zhvillim lokal të vranësirave të paqëndrueshme me shira të rrëmbyeshëm, bubullima, erë të fortë dhe kushte për paraqitje të izoluar të breshërit afatshkurtër.
Temperaturat minimale do të variojnë nga 10 deri në 15 gradë, ndërsa temperatura maksimale do të arrijë 34 gradë.
Në Shkup, me diell dhe ngrohtë me vranësira të lehta deri në mesatare. Pasdite në disa pjesë të luginës do të ketë paqëndrueshmëri me shira të rrëmbyeshëm, bubullima dhe erë të fortë.
Temperatura minimale 15 gradë, maksimale 32 gradë.