Moti sot në Maqedoninë e Veriut
Moti sot do të jetë kryesisht me vranësira, në mëngjes në pjesët lindore do të ketë kushte për shi të lehtë lokal.
Do të fryjë erë e dobët deri mesatare kryesisht veriore. Temperatura minimale do të jetë në intervalin nga 0 deri në 6, ndërsa maksimale do të arrijë nga 12 deri në 17 gradë.
Në Shkup, në mëngjes me kushte për shi të lehtë, e më pas me vranësira të ndryshueshme me periudha më të shkurtra me diell.
Do të fryjë erë e dobët deri mesatare nga veriu. Temperatura minimale do të ulet në 5, ndërsa maksimale do të arrijë 16 gradë.
Top Lajme
Jobs
Real Estate