Eurostat: Maqedonia e Veriut në mesin e vendeve me javën më të gjatë të punës në Evropë
Të dhënat më të fundit të Eurostatit tregojnë dallime të mëdha në kohën e punës ndërmjet vendeve evropiane, ndërsa Maqedonia e Veriut renditet mes shteteve me javën më të gjatë të punës në kontinent.
Sipas statistikave të publikuara nga Eurostati, qytetarët e Bashkimit Evropian punojnë mesatarisht 35,9 orë në javë. Të dhënat përfshijnë personat e punësuar me orar të plotë dhe të pjesshëm, të moshës nga 20 deri në 64 vjeç.
Kur analizohen të dhënat sipas shteteve, vërehen dallime të konsiderueshme. Brenda Bashkimit Evropian, java më e shkurtër e punës regjistrohet në Holandë me 31,9 orë në javë, ndërsa më e gjata në Greqi me 39,6 orë.
Nëse përfshihen edhe vendet kandidate për anëtarësim në BE dhe vendet e EFTA-s, në krye të listës renditet Turqia me 42,4 orë pune në javë, e ndjekur nga Bosnja dhe Hercegovina me 40,9 orë dhe Serbia me 40,6 orë.
Menjëherë pas tyre vijnë Greqia me 39,6 orë dhe Maqedonia e Veriut me 39,5 orë pune në javë, duke e pozicionuar vendin ndër shtetet me ngarkesën më të lartë të punës në Evropë. Bullgaria renditet pas Maqedonisë me 38,7 orë pune në javë.
Profesori David Spencer nga Universiteti i Leedsit vlerëson se produktiviteti më i ulët dhe fuqia më e kufizuar negociuese e punëtorëve mund të jenë ndër faktorët që ndikojnë në orarin më të gjatë të punës në këto vende.
Nga ana tjetër, Jorge Cabrita nga Eurofound thekson se dallimet në sistemet e rregullimit të kohës së punës dhe roli i marrëveshjeve kolektive ndikojnë ndjeshëm në gjatësinë e javës së punës.
Holanda vazhdon të mbetet vendi me javën më të shkurtër të punës në Evropë, me vetëm 31,9 orë në javë. Pas saj renditen Gjermania, Norvegjia dhe Danimarka me nga 33,9 orë, ndërsa Austria, Belgjika dhe Finlanda regjistrojnë mesatarisht më pak se 35 orë pune në javë.
Sipas ekspertëve, faktorët kryesorë që ndikojnë në këto dallime janë struktura e tregut të punës, niveli i punësimit me kohë të pjesshme, roli i sindikatave dhe marrëveshjeve kolektive, si dhe struktura e përgjithshme ekonomike e vendeve.
Të dhënat e Eurostatit tregojnë gjithashtu se dallime të mëdha ekzistojnë edhe ndërmjet sektorëve ekonomikë. Javën më të gjatë të punës në Bashkimin Evropian e kanë punëtorët në bujqësi, pylltari dhe peshkim, të cilët punojnë mesatarisht 42 orë në javë. Pas tyre renditen menaxherët me 40,6 orë dhe pjesëtarët e forcave të armatosura me 39,4 orë.
Në anën tjetër, punëtorët në punë të thjeshta regjistrojnë mesatarisht 31,8 orë pune në javë, ndërsa nëpunësit administrativë 34 orë dhe punonjësit në sektorin e shërbimeve dhe shitjes 34,5 orë.
Të dhënat konfirmojnë se vendet e Evropës Veriore dhe Perëndimore vazhdojnë të kenë javë më të shkurtra pune krahasuar me shtetet e Evropës Lindore dhe Ballkanit, ku orari i punës mbetet dukshëm më i lartë.