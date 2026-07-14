Moti për nesër në Maqedoni
Drejtoria për Punë Hidrometeoroligjike njofton se moti nesër do të jetë me diell dhe vranësira.
Në vend do të fryjë një erë e lehtë nga drejtimi verior.
Në orët e pasdites do të ketë kushte për reshje të shiut.
Temperaturat minimale do të lëvizin nga 10 deri 21, ndërsa temperaturat maksimale do të lëvizin nga 32 deri 39 gradë celsius.
Në ditët në vijim moti do të jetë me diell dhe vranësira, nëdrsa në orët e pasdites do të ketë kushte për reshje të shiut./Telegrafi/
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