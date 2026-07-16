ChatGPT Image Jul 7, 2026, 10_39_06 AM

Shqipëria të enjten do të mbetet nën ndikimin e masave ajrore të qëndrueshme dhe të nxehta.

Shërbimi Meteorologjik Ushtarak bën të ditur se moti parashikohet i kthjellët në pjesën më të madhe të territorit ndërsa përgjatë relieveve malore në veri e lindje vranësira të pakta hera –herës deri mesatare kalimtare.

Reshjet e shiut pritet të jenë prezentë, në veri e verilindje në formë pikash.

Era do të fryjë me drejtim veriperëndim-perëndim me shpejtësi mesatare 7 m/s, në bregdetin jugor hera-herës era do të arrijë deri 14m/s.

Valëzim në det të forcës 1-2 ballë. /Telegrafi/


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