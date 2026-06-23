Moti i ligë kaplon qytetet e Shtipit, Gjevgjelisë, Negotinës dhe Demir Kapisë
Një stuhi e shoqëruar me shi të rrëmbyeshëm, bubullima, erëra të forta dhe breshër u regjistrua këtë pasdite në rajonet e Shtipit dhe Gjevgjelisë.
Sipas informacionit mbi paqëndrueshmërinë, situata u regjistrua në orën 17:10, dhe stuhia lëvizi gradualisht drejt pjesës juglindore të vendit.
Gjithashtu reshje të shiut, të shoqëruara me erë dhe bubullima u regjistruan midis Negotinës dhe Demir Kapisë.
Nga DPHM njoftojnë se pjesët qendrore dhe verilindore të vendit janë ende të prekura nga moti i paqëndrueshëm, dhe kushtet e motit janë ende duke u monitoruar.
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