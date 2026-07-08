Mot pjesërisht i vranët, temperaturat deri në 29 gradë
Sot në Kosovë do të mbajë mot pjesërisht i vranët, sipas parashikimit të Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës.
Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 10 dhe 14 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale do të arrijnë nga 26 deri në 29 gradë Celsius.
Era do të fryjë nga drejtimi i veriperëndimit me shpejtësi prej 1 deri në 7 metra në sekondë.
Sipas IHMK-së, kushtet meteorologjike do të jenë të favorshme për aktivitetet në natyrë, me temperatura tipike verore dhe vranësira të pjesshme gjatë ditës.
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