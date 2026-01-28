Mot i paqëndrueshëm në Shqipëri, reshje shiu e bore
Shërbimi Meteorologjik Ushtarak bën të ditur se Shqipëria të mërkurën do të ndikohet nga kushte atmosferike të paqëndrueshme.
SHMU njofton se moti parashikohet me vranësira mesatare deri të dendura.
Reshjet e shiut do të bëhen prezentë në orët e mesditës me intensitet të ulët përgjatë vijës bregdetare, ndërkaq pas orëve të mesditës reshjet e shiut do të shtrihen në të gjithë vendin me intensitet të ulët deri mesatar.
Ndërsa në veriperëndim dhe jugperëndim reshjet e shiut hera-herës fitojnë intensitet deri të lartë në formën e shtrëngatave afatshkurtra.
Në zonën e Alpeve reshje dëbore me intensitet deri mesatar, ndërsa në verilindje-lindje në lartësinë mbi 800-900 metra dhe në juglindje në lartësitë mbi1000-1100 metër reshje dëbore me intensitet të ulët.
Era do të fryjë me drejtim juglindja - jugperëndimi me shpejtësi mesatare 8 m/s, përgjatë vijës bregdetare dhe në zonat luginore era me shpejtësi deri në 20 m/s.
Deti - Valëzimi forcës 4-6 ballë. /Telegrafi/