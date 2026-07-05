Mot i mirë në gjithë vendin, temperatura deri në 27°C
Sot në Kosovë pritet të mbajë mot me diell dhe intervale me vranësira të pakta.
Temperaturat minimale do të lëvizin nga 10 deri në 12°C, ndërsa maksimalet do të arrijnë nga 24 deri në 27°C.
Era do të fryjë e lehtë deri mesatare nga kuadrati verior.
Sipas kushteve agrometeorologjike, moti do të jetë përgjithësisht i favorshëm për zhvillimin e kulturave bujqësore dhe kryerjen e punimeve sezonale në ara, pemishte dhe vreshta.
Temperaturat e këndshme dhe mungesa e reshjeve krijojnë kushte të mira për zhvillimin normal të bimëve.
Ndërkohë, korrja dhe shirja e grurit kanë nisur në shumicën e rajoneve të Kosovës. Moti i thatë dhe temperaturat e përshtatshme pritet ta lehtësojnë zhvillimin e këtij procesi pa pengesa.
Fermerëve u rekomandohet që korrjen ta organizojnë gjatë orëve me lagështi më të ulët të ajrit dhe, pas përfundimit të saj, të sigurojnë tharjen dhe ruajtjen e duhur të kokrrës për të garantuar cilësinë e prodhimit dhe për të shmangur humbjet gjatë magazinimit. /Telegrafi/