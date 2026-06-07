Mos e vendosni televizorin menjëherë në mur: Rregulli i thjeshtë që duhet ta dini para montimit
Lartësia, largësia nga divani dhe drita natyrale mund ta bëjnë dallimin mes një shikimi të rehatshëm dhe lodhjes së syve e qafës
Blerja e një televizori të ri shpesh është moment emocionues. Pas kërkimit, krahasimit të modeleve dhe zgjedhjes së madhësisë së ekranit, pajisja më në fund arrin në shtëpi. Mirëpo, pikërisht atëherë shumë njerëz bëjnë një gabim që mund ta prishë përvojën e shikimit: televizorin e vendosin në vendin e gabuar.
Mund të duket se mjafton të gjendet një mur i lirë apo një komodë e përshtatshme, por pozicioni i televizorit ndikon në rehati, në cilësinë e figurës, madje edhe në shëndetin e qafës dhe të syve. Prandaj nuk është njësoj nëse ekrani qëndron shumë lart, shumë afër dritares apo në një largësi që nuk i përshtatet madhësisë së tij.
Nëse po planifikoni riorganizimin e dhomës së ditës ose blerjen e një televizori të ri, disa rregulla të thjeshta mund ta ndryshojnë përvojën e shikimit të filmave, serialeve dhe ndeshjeve sportive.
Sa i madh duhet të jetë televizori për hapësirën tuaj?
Pyetja e parë që bëjnë shumica është: sa të madh duhet ta blej televizorin?
Përgjigjja nuk varet vetëm nga dëshira personale, por para së gjithash nga largësia prej së cilës e shikoni ekranin. Sa më i madh të jetë televizori, aq më shumë hapësirë duhet të ketë ndërmjet tij dhe vendit ku uleni.
Për dhoma më të vogla dhe dhoma gjumi rekomandohen modele deri në 43 inç, ndërsa për dhoma dite mesatare më të zakonshëm janë televizorët prej 50 deri në 55 inç. Në hapësira më të mëdha po bëhen gjithnjë e më të kërkuar modelet prej 65, madje edhe 75 inç.
Televizorët modernë 4K kanë rezolucion shumë më të lartë se modelet e vjetra, ndaj mund të shikohen edhe nga një largësi më e vogël pa humbur cilësinë e figurës, transmeton Telegrafi.
Vendi ku televizori nuk duhet të qëndrojë
Shumë njerëz e vendosin televizorin aty ku ka më shumë hapësirë, por kjo nuk është gjithmonë zgjidhja më e mirë.
Një nga gabimet më të shpeshta është vendosja e ekranit përballë dritareve të mëdha. Drita e drejtpërdrejtë e diellit dhe reflektimet mund ta ulin ndjeshëm cilësinë e figurës dhe ta vështirësojnë shikimin gjatë ditës.
Ekspertët këshillojnë që televizori të jetë i drejtuar nga vendi ku uleni, jo në një kënd të madh. Po ashtu, duhet të shmangen pozicionet ku drita e fortë ditore bie vazhdimisht mbi ekran.
Televizori mbi oxhak: po apo jo?
Fotografitë në rrjetet sociale shpesh shfaqin televizorë të vendosur mbi oxhak, por ekspertët paralajmërojnë se kjo zgjidhje nuk është gjithmonë më e rehatshmja.
Problemi është se ekrani shpesh përfundon shumë lart, prandaj shikimi kërkon ngritje të vazhdueshme të kokës. Gjatë shikimit të gjatë, kjo mund të shkaktojë tension në qafë dhe në shpatulla.
Problem tjetër është nxehtësia që lirohet nga oxhaku, e cila mund të ndikojë negativisht në elektronikën e televizorit dhe t’ia shkurtojë jetëgjatësinë pajisjes.
Në çfarë lartësie duhet të jetë televizori?
Ky është rregulli që shumë njerëz e shpërfillin.
Idealisht, qendra e ekranit duhet të jetë në nivelin e syve të personit që ulet në divan. Te shumica e njerëzve kjo nënkupton një lartësi prej rreth 90 deri në 110 centimetra nga dyshemeja.
Nëse ekrani nuk mund të vendoset saktësisht në atë nivel, rekomandohet që pjesa e sipërme e tij të mos jetë më shumë se 15 centimetra mbi nivelin e syve.
Në këtë mënyrë shmanget lodhja e qafës dhe arrihet këndi më natyral i shikimit.
Në mur apo mbi komodë?
Dilema e përhershme në shumë shtëpi është nëse televizori duhet të montohet në mur apo të vendoset mbi komodë.
Montimi në mur jep pamje moderne, kursen hapësirë dhe krijon përshtypjen e një ambienti më të rregullt. Nga ana tjetër, kërkon shpim të murit dhe është më pak praktik nëse më vonë dëshironi të ndryshoni renditjen e mobilieve.
Komoda për televizor mundëson zhvendosje më të lehtë të pajisjes dhe ofron hapësirë shtesë për konzola, ruterë dhe pajisje të tjera, por zë më shumë vend në dhomë.
Zgjedhja varet kryesisht nga madhësia e hapësirës dhe nga mënyra se si e përdorni dhomën e ditës.
Çfarë nëse televizori duhet të qëndrojë në kënd?
Në banesa më të vogla dhe në hapësira të hapura, këndi i dhomës shpesh duket si zgjidhja e vetme.
Edhe pse nuk është vendosja ideale, televizori mund të funksionojë mirë edhe në kënd, nëse vendoset siç duhet. Rekomandohet përdorimi i mbajtëseve të posaçme këndore ose i komodave që mundësojnë drejtimin e ekranit nga pjesa qendrore e dhomës.
E rëndësishme është që ulëset të jenë të vendosura në mënyrë që shumica e familjarëve të kenë pamje të drejtpërdrejtë nga ekrani, pa pasur nevojë ta kthejnë shumë kokën.
Ndryshimet e vogla bëjnë dallim të madh
Vendosja e duhur e televizorit nuk ndikon vetëm në pamjen e dhomës së ditës, por edhe në rehatinë e përditshme. Nga madhësia e ekranit, largësia e shikimit e deri te lartësia e montimit, çdo detaj mund të bëjë dallimin mes një përvoje mesatare dhe një shikimi vërtet të këndshëm.
Para se ta përcaktoni përfundimisht vendin e televizorit, uluni në vendin tuaj të preferuar dhe imagjinoni si do ta shikoni serialin, filmin apo ndeshjen tuaj të preferuar. Ndonjëherë mjafton ta lëvizni ekranin vetëm disa centimetra për të fituar një kënd shumë më të mirë shikimi.