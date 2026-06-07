Mos e vendosni kurrë valixhen mbi krevat: Paralajmërimi që duhet ta dini para se të udhëtoni
Një kontroll i thjeshtë i dhomës, larja e rrobave në temperaturë të lartë dhe pastrimi i valixhes mund t’ju kursejnë shumë telashe
Para se ta hapni valixhen, këshillohet që fillimisht ta kontrolloni dhomën e hotelit, sidomos çarçafët, dyshekun dhe pjesën e kokës së krevatit.
Pas kthimit në shtëpi, rekomandohet larja e rrobave në temperatura të larta dhe pastrimi i hollësishëm i valixhes, në mënyrë që të shmangni futjen e morrave të shtratit në shtëpi.
Sezoni i pushimeve ka nisur, por nga udhëtimet, përveç kujtimeve të bukura, mund të sillni edhe “suvenire” shumë të pakëndshme: morrat e shtratit. Ekspertët paralajmërojnë se këta insekte këmbëngulëse mund të ngjiten lehtësisht në hotele, autobusë, trena dhe aeroplanë, e më pas të përfundojnë në valixhe, në rroba dhe, në fund, në shtëpinë tuaj.
Edhe pse shumë njerëz mendojnë se morrat e shtratit janë problem vetëm i akomodimeve të lira, e vërteta është ndryshe. Ato mund të shfaqen edhe në hotele luksoze, sepse më së shpeshti i bartin vetë mysafirët. Pikërisht për këtë arsye, një send i zakonshëm mund të bëhet aleat i papritur gjatë udhëtimit: rolja ngjitëse për heqjen e qimeve nga rrobat.
Ruli ngjitës si armë e fshehtë kundër morrave të shtratit
Sipas këshillave të ekspertëve, një rul i vogël ngjitës mund të ndihmojë në largimin e morrave të shtratit nga këpucët dhe rrobat, para se ato të përfundojnë në valixhen tuaj. Pas kthimit në dhomën e hotelit, rekomandohet që së pari të shkoni në banjë dhe ta kaloni rulin mbi këpucët, pjesën e poshtme të pantallonave dhe qepjet e rrobave.
Nëse në sipërfaqen ngjitëse vini re gjurmë të errëta ose të kuqërremta, është e mundur që të bëhet fjalë për mbetje të morrave të shtratit. Në këtë rast, rekomandohet kontroll shtesë i rrobave dhe i bagazhit, transmeton Telegrafi.
Së pari kontrolloni dhomën, e vetëm pastaj hapni valixhet
Një nga gabimet më të zakonshme është vendosja e valixhes drejtpërdrejt mbi krevat sapo të hyni në dhomë. Në vend të kësaj, këshillohet që bagazhin ta lini përkohësisht në vaskë ose në kabinën e dushit, derisa ta kontrolloni akomodimin.
Vëmendje të veçantë kushtojuni qepjeve të dyshekut, pjesës së kokës së krevatit dhe palosjeve të çarçafëve, sepse morrat e shtratit më së shpeshti fshihen pikërisht në ato vende. Disa përdorin edhe trukun me hekurin ose tharësen e flokëve, sepse nxehtësia mund t’i detyrojë të dalin nga vendet ku janë fshehur.
Nëse vini re çfarëdo shenje të pranisë së morrave të shtratit, njoftoni menjëherë stafin e hotelit dhe kërkoni një dhomë tjetër, mundësisht sa më larg asaj problematike.
Çfarë duhet të bëni sapo të ktheheni në shtëpi
Edhe nëse nuk keni vënë re morra të shtratit gjatë udhëtimit, ekspertët këshillojnë kujdes shtesë sapo të ktheheni në shtëpi. Të gjitha gjërat nga valixhja duhet të lahen në temperaturë më të lartë, përfshirë edhe rrobat që nuk i keni veshur.
Valixhja duhet të pastrohet me kujdes, sidomos zinxhirët dhe qepjet, ndërsa rrobat, pas larjes, është mirë të thahen edhe në program më të ngrohtë në tharëse, në mënyrë që të zvogëlohet rreziku që këta insekte të padëshiruar të futen në shtëpinë tuaj. /Telegrafi/