Mos e ndizni rrobalarësen menjëherë pas larjes së parë: Arsyeja që shumë e mësojnë me vonesë
Nisja e menjëhershme e ciklit të dytë mund të mbinxehë sistemin, të konsumojë pjesët më shpejt dhe të rrisë rrezikun e prishjeve
Kur grumbullohen rrobat për larje, shumica e njerëzve veprojnë me autopilot: përfundon një cikël dhe menjëherë nis tjetri. Duket logjike, kursen kohë dhe e zgjidhni punën menjëherë. Por pikërisht kjo rutinë, që duket e padëmshme, në planin afatgjatë mund ta shkurtojë jetëgjatësinë e makinës dhe të sjellë shpenzime të panevojshme.
Rrobalarëset moderne janë ndërtuar që të përballojnë më shumë cikle, por kjo nuk do të thotë se duhet të punojnë pa pushim. Dallimi mes “mundet” dhe “duhet” këtu është thelbësor.
Rrobalarësja mbinxehet dhe konsumohet më shpejt sesa mendoni
Gjatë çdo larjeje, pjesët e brendshme punojnë nën ngarkesë. Motori, pompa dhe ngrohësi i ujit nxehen, ndërsa nëse menjëherë nisni një cikël të ri, ato nuk kanë kohë të ftohen.
Në afat të gjatë, kjo nënkupton konsum më të madh, presion më të lartë mbi sistemin dhe rrezik më të shtuar për prishje. Nuk është çështja e një larjeje të vetme, por e zakonit që përsëritet ditë pas dite.
Pa pushim, pjesët dëmtohen të parat
Kur makina punon pa ndërprerje, disa pjesë vuajnë më së shumti. Rripi lëvizës, pompa e shkarkimit të ujit dhe elemente të tjera mekanike konsumohen më shpejt sepse punojnë vazhdimisht nën tension.
Ekspertët prandaj këshillojnë një gjë të thjeshtë: bëni pushim mes dy larjeve. Ideale është që ai të zgjasë të paktën 20 deri në 30 minuta, në mënyrë që sistemi të stabilizohet, transmeton Telegrafi.
Shpenzim më i madh i energjisë pa nevojë
Edhe një gjë tjetër që shumica e injorojnë është konsumi i energjisë. Kur makina punon pa ndalesë, ngarkesa e sistemit rritet dhe bashkë me të edhe shpenzimi.
Një pushim i shkurtër mes cikleve i mundëson pajisjes që larjen tjetër ta kryejë më me efikasitet, pa sforcim shtesë.
Zakone të vogla që bëjnë dallim të madh
Nëse dëshironi që rrobalarësja t’ju zgjasë me vite pa probleme, nuk ka ndonjë filozofi të madhe, por vetëm disa rregulla bazë që shumica i anashkalojnë.
Bëni pushim mes larjeve, mos e mbingarkoni tamburin, pastroni herë pas here filtrin dhe brendësinë, si dhe pas përfundimit lëreni derën hapur që të thahet.
Të gjitha këto duken si gjëra të vogla, por pikërisht ato vendosin nëse makina do t’ju zgjasë me vite apo do të kërkoni mjeshtër pas një kohe të shkurtër. /Telegrafi/