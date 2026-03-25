Mori kredi prej 149 mijë denarë me letërnjoftim të huaj, policia me kallëzim penal ndaj 34-vjeçarit
SPB Veles ngriti kallëzim penal kundër N.Xh. (34) nga Velesi për shkak të ekzistimit të bazave të dyshimit për kryerjen e veprave penale “keqpërdorimi i të dhënave personale” dhe “mashtrimi gjatë marrjes së kredisë ose ndonjë përfitimi tjetër”.
Siç njoftojnë nga MPB, më 30.09.2025, në një banesë në Negotinë, i denoncuari ka fotografuar letërnjoftimin e një personi dhe pa pëlqimin e tij, në emrin e tij ka aplikuar dhe i është miratuar kredi nga një shoqëri financiare, pas çka ka tërhequr 149.000 denarë.
