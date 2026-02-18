Momente dramatike në Itali - orteku i borës kap në befasi skitarët
Një ortek i fuqishëm goditi qendrën e skive të Courmayeur, një nga destinacionet më të njohura të skive në Luginën Aosta të Italisë. Ngjarja ndodhi papritur, duke kapur skitarët dhe stafin në befasi.
Pamjet e publikuara më 15 shkurt tregojnë momente dramatike, ku skitarët përpiqen të shpëtojnë në çastet e fundit, por një pjesë e tyre mbulohen nga bora e madhe që lëvizte me shpejtësi.
Orteku shkaktoi dëme në infrastrukturën e qendrës dhe detyroi autoritetet të ndërmarrin operacione urgjente shpëtimi.
Ngjarja e fundit në Courmayeur nuk është hera e parë që zona e Luginës Aosta përballet me ortekë të rrezikshëm.
Rajoni malor i Alpeve italiane ka një histori të gjatë me ortekë, sidomos gjatë muajve të dimrit kur reshjet e dendura të borës dhe ndryshimet e temperaturës krijojnë kushte ideale për lëvizjen masive të borës.
Autoritetet lokale dhe shërbimet e shpëtimit kanë vendosur sisteme paralajmërimi dhe procedura emergjente për të minimizuar rreziqet ndaj vizitorëve dhe banorëve.
Ndryshe, statistikat tregojnë se çdo vit në Alpet Italiane regjistrohen disa dhjetëra ortekë, nga të cilët disa shkaktojnë dëmtime materiale dhe, fatkeqësisht, edhe viktima. /Telegrafi/