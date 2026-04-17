Mokasinet me taka janë rikthyer fuqishëm: Gratë thonë se nuk ka këpucë më elegante se këto
Kombinojnë rehatinë me luksin, shkojnë me xhinse, funde e pantallona dhe po konsiderohen zgjedhja më e zgjuar e sezonit pranverë-verë
Pas sezoneve ku dominuan këpucët e sheshta dhe modelet komode, moda po kthehet drejt varianteve më elegante, por ende praktike. Në plan të parë vijnë këpucët që bashkojnë rehati dhe pamje të sofistikuar, prandaj mokasinet me taka po shndërrohen në hitin absolut të pranverës dhe verës 2026.
Sipas Vogue Italia, mokasinet me taka janë ndër modelet kryesore të këtij sezoni. Modeli klasik është rifreskuar me shtimin e takës, detaj që ua ndryshon plotësisht karakterin. Rezultati është përzierja ideale mes këpucëve elegante dhe atyre të përditshme, duke i bërë zgjedhje perfekte për gratë që duan të duken bukur pa hequr dorë nga komoditeti.
Frymëzim retro në version modern
Ky trend merr frymëzim nga vitet pesëdhjetë dhe gjashtëdhjetë, kur modelet mashkullore të këpucëve nisën të përshtateshin për gratë. Sot rikthehen në formë të re: më femërore, moderne dhe me shumë stil.
Në pistat e modës të shtëpive si Bottega Veneta dhe Celine, mokasinet u shfaqën me përmasa të reja, detaje interesante dhe materiale luksoze, ndërsa te dizajnerë të tjerë u kthyen në pjesë qendrore të paraqitjes.
Pse po i duan të gjitha?
Përparësia kryesore e këtij modeli është shumëfunksionaliteti. Mokasinet me taka mund të kombinohen me:
- xhinse për pamje të përditshme
- pantallona zyre
- funde midi për elegancë
- madje edhe me shorce ose funde mini për stil modern
Me pak fjalë, një palë këpucë zgjidh shumë dilema stilistike.
Elegante pa mundim
Ajo që i veçon është balanca mes klasikes dhe modernes. Nuk janë aq formale sa këpucët klasike me taka, por as aq sportive sa atletet.
Falë kësaj, ato e ngritin menjëherë çdo veshje dhe i japin pamje të sofistikuar pa shumë përpjekje, pikërisht ajo që kërkon moda bashkëkohore.
Mokasinet prej vitesh konsiderohen ndër modelet më praktike të këpucëve, por versioni me taka i çon në nivel krejt tjetër.
Nëse kërkoni këpucë që duken shtrenjtë, kombinohen lehtë dhe vishen pothuajse në çdo rast, ky është trendi që ia vlen ta provoni. /Telegrafi/