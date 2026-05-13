Moggi shokon të gjithë: Ibrahimovic dhe Allegri janë grindur, nuk flasin mes vete
Situata te Milani vazhdon të jetë e tensionuar pas rezultateve zhgënjyese të skuadrës dhe protestave të vazhdueshme të tifozëve kundër drejtuesve të klubit, veçanërisht administratorit të deleguar Giorgio Furlani.
Në mes të kësaj klime të vështirë, ish-drejtuesi i Juventus, Luciano Moggi, ka bërë një deklaratë të fortë për raportet brenda klubit kuqezi.
Në një intervistë për “Libero”, Moggi pretendoi se marrëdhënia mes Zlatan Ibrahimovic dhe trajnerit Massimiliano Allegri është prishur plotësisht.
“Për momentin, te Milani ekziston një lloj armëpushimi i armatosur, ku të gjithë flasin pas shpine pa ia thënë njëri-tjetrit në fytyrë atë që mendojnë. Përjashtim bëjnë Allegri dhe Ibrahimovic, të cilët janë grindur dhe nuk shoqërohen më me njëri-tjetrin”, deklaroi Moggi.
Ai shtoi se Allegri është bërë objekt kritikash, edhe pse që në fillim kishte vendosur si objektiv kryesor sigurimin e një vendi në Ligën e Kampionëve.
“Nëse e arrin këtë objektiv, atëherë ai ka bërë pikërisht atë që klubi i kërkoi”, theksoi Moggi.
Deklaratat kanë shkaktuar reagime të shumta në Itali, sidomos pasi gjatë verës së kaluar Ibrahimovic konsiderohej një nga mbështetësit kryesorë të rikthimit të Allegrit në stolin e Milanit. /Telegrafi/