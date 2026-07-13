ChatGPT Image Jul 7, 2026, 10_39_06 AM

Mitsubishi Motors ka njoftuar një partneritet me kompaninë japoneze të teknologjisë Highlanders për zhvillimin dhe prodhimin e robotëve humanoidë me inteligjencë artificiale, të cilët do të përdoren në fabrikat e saj të automjeteve.

Nisma synon të ndihmojë kompaninë të përballojë mungesën e fuqisë punëtore në Japoni dhe të modernizojë proceset e prodhimit.

Robotët do të kryejnë fillimisht detyra si transportimi i komponentëve dhe montimi i motorëve, duke punuar krah për krah me punonjësit.

Prodhimi i robotëve pritet të nisë në vitin 2027 në fabrikën e Mitsubishi-t në Kyoto, me një kapacitet të synuar prej rreth 1.000 njësish në muaj.

Kompania ka investuar tashmë në Highlanders dhe nuk përjashton mundësinë e investimeve të tjera në të ardhmen, megjithëse nuk ka bërë publike vlerën e marrëveshjes.

Nëse robotët rezultojnë të suksesshëm në linjat e prodhimit, Mitsubishi planifikon t'i ofrojë ata edhe për kompani të tjera industriale.

Drejtori ekzekutiv i Mitsubishi Motors, Takao Kato, deklaroi se bashkëpunimi synon krijimin e një modeli të ri industrial ku njerëzit dhe robotët bashkëpunojnë, duke theksuar se teknologjia nuk synon të zëvendësojë punonjësit, por të rrisë efikasitetin dhe produktivitetin në fabrikat e kompanisë. /Telegrafi/

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