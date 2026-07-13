Mitsubishi do të ndërtojë robotë humanoidë për prodhimin e makinave
Mitsubishi Motors ka njoftuar një partneritet me kompaninë japoneze të teknologjisë Highlanders për zhvillimin dhe prodhimin e robotëve humanoidë me inteligjencë artificiale, të cilët do të përdoren në fabrikat e saj të automjeteve.
Nisma synon të ndihmojë kompaninë të përballojë mungesën e fuqisë punëtore në Japoni dhe të modernizojë proceset e prodhimit.
Robotët do të kryejnë fillimisht detyra si transportimi i komponentëve dhe montimi i motorëve, duke punuar krah për krah me punonjësit.
Prodhimi i robotëve pritet të nisë në vitin 2027 në fabrikën e Mitsubishi-t në Kyoto, me një kapacitet të synuar prej rreth 1.000 njësish në muaj.
Kompania ka investuar tashmë në Highlanders dhe nuk përjashton mundësinë e investimeve të tjera në të ardhmen, megjithëse nuk ka bërë publike vlerën e marrëveshjes.
Nëse robotët rezultojnë të suksesshëm në linjat e prodhimit, Mitsubishi planifikon t'i ofrojë ata edhe për kompani të tjera industriale.
Drejtori ekzekutiv i Mitsubishi Motors, Takao Kato, deklaroi se bashkëpunimi synon krijimin e një modeli të ri industrial ku njerëzit dhe robotët bashkëpunojnë, duke theksuar se teknologjia nuk synon të zëvendësojë punonjësit, por të rrisë efikasitetin dhe produktivitetin në fabrikat e kompanisë. /Telegrafi/