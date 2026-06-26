Mitreski: Qeveria i ka goditur mësuesit, por nuk po heq dorë nga lukset dhe privilegjet e saj
Deputeti i LSDM-së, Jovan Mitreski, në debatin parlamentar për ndryshimet në ligjet për arsimin fillor dhe të mesëm, tha se optimizimi i paralajmëruar në arsim nuk duhet të zbatohet në kurriz të mësuesve.
Ai paralajmëroi se mijëra edukatorë po përballen me pasiguri për vendet e tyre të punës, ndërsa Qeveria nuk po tregon asnjë gatishmëri për të ulur kostot dhe privilegjet e veta.
Mitreski tha se nëse vërtet ka nevojë për optimizim, kjo duhet të fillojë nga institucionet, dhe jo nga ata që edukojnë dhe rrisin të ardhmen e vendit.
"Nuk mund ta besoj sa lehtë e kalojmë një temë për disa njerëz që nuk janë shumë të rëndësishëm, por janë më të rëndësishmit në shoqëri dhe në vendin tonë. Pra, po flasim për mësues dhe profesorë, profesioni i të cilëve nuk është vetëm një profesion. Pra, ajo që bëjnë ata nuk është vetëm një profesion. Ata edukojnë dhe edukojnë dhe frymëzojnë dhe krijojnë një të ardhme. Dhe ne do t'i miratojmë këto dy ligje sot në një sallë gjysmë të zbrazët.
Po flasim për të ardhmen e tyre, kaq lehtë duke i tejkaluar ata që bënë çfarë, nuk e di kur e bënë. Sot po flasim për pasojat e një problemi që ka një të kaluar. Sot, nëse themi se numri i qytetarëve tanë, popullsia po zvogëlohet, numri i studentëve po zvogëlohet, ajo që duhet të themi është se mësuesit janë fajtorë. Ne do t'i ndjekim ata. Profesorët janë fajtorë. Së pari duhet të themi se ne jemi fajtorë. Ne që jemi ulur këtu, ne jemi fajtorë për faktin se popullsia po zvogëlohet dhe numri i nxënësve po zvogëlohet", tha Mitreski./Telegrafi/