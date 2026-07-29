Kuvendi i RMV-së sot zgjodhi Meri Dika-Georgievskë si gjyqtare kushtetuese. 64 deputetë votuan për zgjedhjen e saj, pa asnjë "kundër" ose "abstenim".

Pas zgjedhjes, ajo bëri një betim solemn. Dika-Georgievska ka një diplomë juridike nga Fakulteti i Drejtësisë në Universitetin "Shën Kirili dhe Metodi" në Shkup.

Përveç Gjykatës së Apelit, ajo punoi edhe si avokate dhe ishte gjyqtare në Gjykatën Themelore në Shkup.

Biografia e saj përfshin edhe pozicionin e anëtares së Këshillit Gjyqësor, ku ajo ishte anëtare nga viti 2012 deri në vitin 2018.

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