Misioni paqeruajtës EUFOR-ALTHEA në BeH, Maqedonia e Veriut do t'i dërgojë 32 ushtarë
Qeveria e Maqedonisë së Veriut i ka propozuar parlamentit miratimin e një kërkese të saj për dërgimin e 32 ushtarëve në misionin paqëruajtës EUFOR-ALTHEA në Bosnjë e Herzegovinë (BeH) për një periudhë gjashtë mujore këtë vit.
Kërkesa e qeverisë ka të bëjë për pjesmarrje të pjestarëve të ushtrisë së vendit në këtë mision të BE-së nga muaji maj deri në nëntor të këtij viti.
Kërkesa do të shqyrtohet nga Komisioni për Mbrojtje dhe Siguri dhe Komisioni juridiko-ligjvënës me 20 prill, e pastaj në seancë plenare për miratim dy ditë më vonë.
“Shpenzimet financiare për transport, rrogat, kompensimet e rrogave dhe shpenzimet logjistike të pjesëtarëve të Armatës për pjesëmarrje në operacionin ndërkombëtar, i siguron Ministria e Mbrojtjes,” sqarohet në propozimin e qeverisë.
Misioni EUFOR-ALTHEA nisi në vitin 2004 kur mori përsipër misionin e NATO-s, dhe misioni i tij rinovohet çdo vit me dritën jeshile nga Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara.
Pas nisjes së agresionit ushtarak rus kundër Ukrainës në shkurt të vitit 2022, vendet anëtare të BE-së më shumë se dyfishuan trupat e misionit në rreth 1500, nga frika e paqëndrueshmërisë në vend përmes serbëve pro-rusë të udhëhequr nga Milorad Dodik dhe partia e tij, të cilët vazhdojnë të kërcënojnë me shpërbërjen e vendit.