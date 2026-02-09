“Mirë se vjen, Ismet Munishi” – Liria prezanton menjëherë trajnerin e ri
Ismet Munishi do të drejtojë Lirinë në pjesën e mbetur të kampionatit, pas largimit të Liridon Lecit.
Trajneri i njohur kishte arritur një ditë më parë marrëveshje me klubin, i cili këtë sezon ka synim rikthimin në Superligën e Kosovës.
Klubi i Lirisë, përmes një postimi në rrjetet sociale, ka konfirmuar afrimin e Munishit, duke i uruar mirëseardhje.
“FC Liria mirëpret trajnerin e ri të ekipit të parë. Munishi është një nga emrat më të njohur të futbollit kosovar”, shkruan klubi në njoftim.
Munishi ka drejtuar shumë klube gjatë karrierës së tij, përfshirë Vushtrrinë, Vëllaznimin dhe Feronikelin ’74, të cilat janë rivalë të Lirisë në elitë. /Telegrafi/
Top Lajme
Jobs
Deals