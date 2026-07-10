“Mirë se erdhët në Republikën e Kosovës!” Policia nis sot fushatën për bashkatdhetarët
Policia e Kosovës do të nisë sot, në ora 11:00, fushatën vetëdijësuese me moton “Mirë se erdhët në Republikën e Kosovës!”, e cila u dedikohet bashkatdhetarëve që vijnë në vend gjatë sezonit veror.
Hapja e fushatës do të bëhet në Pikën e Kalimit Kufitar në Merdar nga drejtori i Divizionit të Trafikut, i cili do të prezantojë angazhimet e Policisë së Kosovës, masat parandaluese dhe aktivitetet që do të zhvillohen në kuadër të kësaj nisme.
Gjatë aktivitetit do të shpërndahen edhe broshura informuese që kanë për qëllim rritjen e ndërgjegjësimit për sigurinë në trafik. Broshurat përmbajnë këshilla dhe udhëzime praktike për pjesëmarrësit në komunikacion, të cilat duhet të merren parasysh menjëherë pas hyrjes në Republikën e Kosovës.
Përmes kësaj fushate, Policia e Kosovës synon të kontribuojë në rritjen e sigurisë rrugore, parandalimin e aksidenteve dhe informimin e qytetarëve për rregullat e komunikacionit, duke u uruar njëkohësisht mirëseardhje bashkatdhetarëve që vizitojnë Kosovën. /Telegrafi/