MINT: Gjashtëdhjetë furrtarë kërkojnë verifikimin e peshoreve pas nisjes së inspektimeve
Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë ka njoftuar se gjashtëdhjetë furrtarë kanë kërkuar verifikimin e peshoreve gjatë ditëve të fundit.
Sipas MINT-it, kërkesat janë bërë në kuadër të kontrolleve për peshën e bukës dhe vlefshmërinë e pajisjeve matëse.
Ministria ka bërë me dije se inspektimet po zhvillohen nga Agjencia e Metrologjisë së Kosovës, në bashkëpunim me Inspektoratin Qendror të Mbikëqyrjes së Tregut.
Aksioni ka nisur më njëzet e pesë gusht në Prishtinë dhe Fushë-Kosovë. Kontrollet kanë vazhduar edhe më një dhe tre shtator, ndërsa do të shtrihen në komuna të tjera.
Ministria u ka bërë thirrje furrtarëve që të kujdesen për verifikimin me kohë të peshoreve. Po ashtu, ka kërkuar matjen e saktë të produkteve dhe respektimin e kërkesave ligjore.
Sipas MINT-it, këto masa synojnë mbrojtjen e konsumatorëve dhe funksionimin e drejtë të tregut.