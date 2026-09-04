Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë ka njoftuar se gjashtëdhjetë furrtarë kanë kërkuar verifikimin e peshoreve gjatë ditëve të fundit.

Sipas MINT-it, kërkesat janë bërë në kuadër të kontrolleve për peshën e bukës dhe vlefshmërinë e pajisjeve matëse.

Ministria ka bërë me dije se inspektimet po zhvillohen nga Agjencia e Metrologjisë së Kosovës, në bashkëpunim me Inspektoratin Qendror të Mbikëqyrjes së Tregut.

Aksioni ka nisur më njëzet e pesë gusht në Prishtinë dhe Fushë-Kosovë. Kontrollet kanë vazhduar edhe më një dhe tre shtator, ndërsa do të shtrihen në komuna të tjera.

Ministria u ka bërë thirrje furrtarëve që të kujdesen për verifikimin me kohë të peshoreve. Po ashtu, ka kërkuar matjen e saktë të produkteve dhe respektimin e kërkesave ligjore.

Sipas MINT-it, këto masa synojnë mbrojtjen e konsumatorëve dhe funksionimin e drejtë të tregut.


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