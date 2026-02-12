Ministri Vengu nga selia e NATO-s: Shqipëria përkthen angazhimet në investime konkrete për sigurinë
Ministri i Mbrojtjes i Shqipërisë, Pirro Vengu, ka shkruar për takimin e ministrave të Mbrojtjes që po mbahet në selinë e NATO-s në Bruksel.
Vengu ka deklaruar se, në vijim të Samitit të Hagës, ku u vendosën objektiva të reja mbi një lexim realist të mjedisit të sigurisë, diskutimet sot fokusohen në përshtatjen operacionale të NATO-s, vendimmarrje më të shpejtë dhe shpërndarje më të balancuar të barrës së sigurisë mes aleatëve.
“Vendimi për dislokimin e operacionit Arctic Sentry përreth Groenlandës konfirmon se siguria euro-atlantike është e pandashme: nga veriu strategjik deri në Mesdhe. Në këtë kuadër, forcimi i pozicionimit të Aleancës në krahun juglindor mbetet po aq thelbësor”, ka thënë Vengu.
Mirëmëngjes nga Brukseli, ku sot mblidhen ministrat e mbrojtjes të NATO-s.
Sipas tij, Shqipëria i njeh detyrat e saj dhe i përkthen ato në investime konkrete për sigurinë e vendit dhe të mbarë rajonit.
Ndryshe, sot po mbahet takimi i ministrave të Mbrojtjes të Aleancës, ku në fokus janë çështjet e sigurisë, rritja e kapaciteteve të NATO-s, mbështetja për Ukrainën dhe buxheti shtesë për mbrojtjen.
Sipas zyrtarëve të NATO-s, Ballkani Perëndimor mbetet një rajon me rëndësi strategjike për Aleancën. /Telegrafi/