Ministri i Jashtëm i Moldavisë: Paqja në Ukrainë duhet të nisë duke ndalur raketat dhe vdekjen e civilëve
Gjatë vizitës së tij të parë zyrtare në Bruksel, ministri i Punëve të Jashtme i Moldavisë, Mihai Popşoi, tha se ka "besim" në "vullnetin e sinqertë dhe angazhimin e sinqertë për paqen" e administratës së Donald Trump në Ukrainë.
E mërkura do të shënojë fillimin e një raundi të dytë të negociatave të paqes të udhëhequra nga SHBA-të me Rusinë dhe Ukrainën në Abu Dhabi.
Kjo fazë diskutimesh do të trajtojë një nga pikat kryesore të ngërçit: mosmarrëveshjen mbi kërkesat maksimaliste të Moskës mbi të ardhmen e territoreve në Ukrainën lindore, pjesë të të cilave janë të pushtuara nga Rusia.
Dhe duke folur për Euronews, Popşoi mbajti një qëndrim të kujdesshëm ndaj situatës ashtu siç është.
"Kur raketat fluturojnë dhe fëmijët vdesin, dhe njerëzit ngrijnë çdo mëngjes, mendoj se një bazë e mirë për fillimin e një dialogu do të ishte që këto lloj gjërash të ndalen", tha ai për emisionin kryesor të mëngjesit të Euronews, Europe Today.
Popşoi tha se ishte "thjesht çështje që Kremlini të mos jetë veçanërisht i suksesshëm, siç mund ta shohim me sulmet e fundit të tmerrshme ndaj infrastrukturës energjetike të Ukrainës", dhe vuri në dyshim nëse Moska "është plotësisht e përkushtuar ndaj këtij procesi".
Popşoi vlerësoi rezistencën ukrainase ndaj përpjekjeve të Rusisë për të "gjymtuar kombin ukrainas".
Ai tha se vendi ka "rezistuar heroikisht" dhe se bashkësia ndërkombëtare ka "ndihmuar në mënyrë kuptimplote", por se tani është koha për një "paqe të qëndrueshme dhe të drejtë".
Moldavia nuk është pjesë as e NATO-s dhe as e BE-së, një situatë që Popşoi tha se përfshin "një dozë të konsiderueshme ankthi".
"I vetmi vend në botë që ka shkelur vazhdimisht statusin e neutralitetit të Moldavisë ka qenë Federata Ruse", tha Popşoi.
Moldavia tani është në garë për t'u bërë anëtare e BE-së dhe ka vendosur një "datë për të përfunduar negociatat deri në vitin 2028".
Popşoi tha se vendi i tij ka bërë reforma të rëndësishme për të mbajtur ritmin e saj për anëtarësim në rrugën e duhur. /Telegrafi/