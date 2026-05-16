Mini mund të sjellë në jetë një nga konceptet e tij më të çuditshme
Në vitin 2011, Mini zbuloi një koncept interesant veture qyteti që nuk u prodhua kurrë.
Ajo quhej Rocketman, dhe ndërsa bota mund ta ketë harruar tashmë, Mini nuk e ka harruar ende.
Në një intervistë me Auto Express , Holger Hampf, kreu i dizajnit të Mini, zbuloi se kompania po shqyrton ende një version prodhimi të veturës.
Ai e quajti atë një "projekt emocionues", me kompaninë që përpiqet të shohë se çfarë mund të përshtatet "në një veturë kaq të vogël".
Rocketman ishte një model kompakt me tre dyer, i ngjashëm në madhësi me modelin origjinal të vitit 1959.
Por, sfida me të cilën përballet Mini në industrinë e sotme është shumë e ndryshme nga ajo që ishte 15 vjet më parë.
Veturat e sotme janë më të mëdha dhe të pajisura me shumë më tepër teknologji nga ajo që dëshirojnë konsumatorët.
Ato gjithashtu duhet t'u përmbahen rregullave më të rrepta të sigurisë, të cilat veturat më të vogla shpesh kanë vështirësi t'i përmbushin.
Hampf nuk dha një afat kohor se kur mund të shohim një version prodhimi të Rocketman.
Nëse ndodh, mund të jetë një automjet elektrik me bateri i projektuar për të konkurruar me vetura si Renault Twingo. /Telegrafi/