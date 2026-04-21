Minçev: Investimi në njohuri dhe kompetenca është investim në institucione të forta dhe për një të ardhme të qëndrueshme evropiane
Ministri i Administratës Publike Goran Minçev, mbajti fjalim në Konferencën Ministrore "Nga Reformat në Gatishmëri: Ndërtimi i Lidershipit dhe Talenteve për Anëtarësim në Bashkimin Evropian", të mbajtur në kuadër të Procesit të Berlinit që u mbajt në Budva, duke trajtuar progresin dhe prioritetet në reformën e administratës publike.
Në fjalën e tij, ministri theksoi se Maqedonia tashmë po zbaton ndryshime të konsiderueshme dhe sistemike që synojnë ndërtimin e një administrate publike profesionale, efikase dhe jopartiake, në përputhje me standardet evropiane.
"Rruga drejt Bashkimit Evropian nuk ndërtohet vetëm përmes harmonizimit të ligjeve, por përmes institucioneve funksionale dhe një administrate që jep rezultate", theksoi Minçev.
Ai theksoi se reformat bazohen në forcimin e lidershipit, krijimin e një kuadri ligjor modern dhe përshpejtimin e transformimit dixhital, duke theksuar miratimin e ligjeve të reja për nëpunësit administrativë, punonjësit e sektorit publik dhe për trajnimin dhe zhvillimin profesional, si dhe përgatitjen e Ligjit për Menaxherët e Lartë, i cili përcakton një sistem të qartë dhe të bazuar në meritë për përzgjedhjen dhe vlerësimin e stafit drejtues.
Theks i veçantë iu vu gjithashtu themelimit të Akademisë për Trajnimin e Nëpunësve Administrativë si një mekanizëm kyç për zhvillimin e vazhdueshëm profesional dhe ndërtimin e një brezi të ri nëpunësish publikë.
"Investimi në njohuri dhe kompetenca është një investim në institucione të forta dhe një të ardhme të qëndrueshme evropiane", theksoi ministri.
Në kuadër të konferencës, pjesëmarrësit miratuan përfundime të përbashkëta që pasqyrojnë vizionin e përbashkët për të ardhmen e administratës publike në rajon.