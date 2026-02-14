Milot Avdyli vazhdon shkëlqimin në Slloveni, jep asistimin e 10-të
Sulmuesi Milot Avdyli ka dhuruar një tjetër asistim te Celje, këtë herë në derbin ndaj Muras.
Ish kapiteni i Kosovës U21 asistoi te goli i epërsisë, të cilin e shënoi Kvesic, me këtë të fundit që vetëm duhet ta fuste topin në rrjetë (16’).
Avdyli dribloi për mrekulli brenda zonës dhe më pas e pa të lirë Kvesic, që e kishte të lehtë të shënonte në portën e zbrazur.
Për lojtarin kosovar ky ishte asistimi i 10-të këtë edicion në të gjitha garat për Celjen, gjë që konfirmon formën e shkëlqyer që po kalon te skuadra sllovene.
Ndërkohë, Avdyli në “Arena e Yjeve”, prodhim i Telegrafit, ka konfirmuar se po pret një ftesë nga Kosova, megjithatë në të njëjtën kohë po vazhdohet të përcillet prej skautëve të Shqipërisë./Telegrafi
