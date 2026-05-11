Milloshoski: Grupi punues harmonizoi dhjetë nen nga Kodi Zgjedhor konform rekomandimeve të OSBE-ODIHR-së
Ministria e Drejtësisë ka mbajtur sot takimin e radhës të grupit të punës për ndryshimet në Kodin Zgjedhor, ku është arritur marrëveshje për ndryshimin e dhjetë neneve në përputhje me rekomandimet e OSCE/ODIHR.
Në takim morën pjesë përfaqësues të Antonio Milloshoski nga OBRM-PDUKM, si dhe përfaqësues të partive të tjera politike, përveç LSDM.
Milloshoski deklaroi se takimi ishte produktiv dhe se partitë arritën konsensus për nenet që lidhen me përdorimin e mjeteve buxhetore gjatë fushatës zgjedhore, përdorimin e profileve zyrtare të institucioneve në rrjetet sociale, reklamat politike, procedurat e punësimit gjatë zgjedhjeve dhe përjashtimin e profesioneve të caktuara, si personeli mjekësor, nga angazhimi në procesin zgjedhor.
Takimi i ardhshëm i grupit të punës do të mbahet më 20 maj në Ministria e Drejtësisë, nën udhëheqjen e ministrit Igor Filkov.