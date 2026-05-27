LSDM: Ministrja e Financave fillimisht thërret në takim, pastaj ikën
Ministrja e Financave na ftoi fillimisht në një takim "për t'i shpjeguar gjërat bukur". LSDM-ja iu përgjigj menjëherë pozitivisht dhe e pranoi ftesën. Dje, deputetët e thirrën në Kuvend. Ajo nuk është aty, thuhet në deklaratën e LSDM-së.
"Së pari telefonon, pastaj ikën. Ikën sepse ne kërkuam qartë që takimi të ishte publik, para kamerave, para qytetarëve. Për të na shpjeguar se si për dy vjet e kanë futur shtetin në borxh me 2.5 miliardë euro të reja, si borxhi arriti në 11.3 miliardë dhe pse po kërkojnë kredi të reja për tendera të rinj.
Ajo nuk është aty. Pse? Sepse nuk mund të shpjegojë. Si gjithmonë me OBRM-PDUKM-në gjithçka është gënjeshtër dhe propagandë.
Kur duhet të përgjigjen me fakte dhe shifra, ikin ose krijojnë një defokus të ri. Qytetarët meritojnë të vërtetën, jo alibi dhe teatër. Përgjegjësi, reforma - Evropa tani", thonë LSDM./Telegrafi/