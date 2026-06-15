Mijëra këpucë fëmijësh vendosen në sheshin e Holandës - përkujtim për palestinezët e vrarë
Një aktivitet përkujtimor u mbajt në Holandë për të përkujtuar fëmijët dhe gazetarët palestinezë të vrarë në sulmet izraelite në Gaza.
Eventi, i organizuar nga Fondacioni “Plant an Olive Tree” në sheshin qendror Markt në qytetin Den Bosch, paraqiti fotografi dhe emra të gazetarëve të vrarë në sulme, ndërsa mijëra këpucë fëmijësh u vendosën në të gjithë sheshin.
Pjesëmarrësit lexuan gjithashtu me zë të lartë emrat dhe moshat e fëmijëve të vrarë në Gaza, ndërsa vullnetarët shpërndanë fletëpalosje dhe dhanë informacione rreth situatës në enklavën palestineze.
Esther van der Most, drejtoreshë e fondacionit, tha se eventi shënoi përkujtimin e 17-të për fëmijët palestinezë dhe të pestin për gazetarët e vrarë në Gaza.
Ajo tha se në memorialin e parë, të mbajtur në Roterdam në dhjetor 2023, u shfaqën 8,000 palë këpucë dhe numri i fëmijëve të vrarë që atëherë është rritur në 21,000.
"Jemi këtu sot sepse duam që palestinezët të jenë në gjendje të jetojnë, të plaken, të jenë të sigurt dhe të jetojnë të lirë", tha van der Most.
Van der Most i bëri thirrje gjithashtu qeverisë holandeze të ndërmarrë veprime kundër Izraelit.
"Ndaloje atë, vendos sanksione, ndërmerr veprime dhe mos vazhdo t'i japësh Izraelit një pozicion të veçantë ndërsa ai vazhdon të vrasë një popull", deklaroi drejtoresha. /AA/