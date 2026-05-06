Mickoski: Rritja e çmimeve të biletave të avionit do të ketë ndikimin më të madh në normën e inflacionit për muajin prill
Duke cituar të dhëna nga Inspektorati Shtetëror i Tregut (ISHT), kryeministri Hristijan Mickoski deklaroi sot se në prill, më të shtrenjtat ishin shërbimet e transportit, përkatësisht çmimet e biletave të avionit në kompanitë ajrore me kosto të ulët, të cilat, tha ai, do të ndikojnë në shifrën përfundimtare të inflacionit për muajin e kaluar.
Nga ana tjetër, çmimet e ushqimeve, siç tha ai, u rritën me më pak se një përqind në prill krahasuar me marsin.
"Shërbimet e transportit, pra biletat për linjat ajrore me kosto të ulët, janë rritur më shumë, gjë që me siguri do të ndikojë në shumën përfundimtare të inflacionit për prillin, të cilën pres ta publikoj këto ditë. Shoh rritje të inflacionit edhe në eurozonë. Në Bullgari është tashmë mbi gjashtë përqind, Kroacia është rreth gjashtë përqind dhe Greqia është rreth pesë përqind. Pra, nuk ka asnjë mënyrë që të mbetemi imunë ndaj kësaj", tha Mickoski, duke iu përgjigjur pyetjeve të gazetarëve.
Kur u pyet se çfarë masash mund të ndërmarrin për të parandaluar rritjen e mëtejshme të çmimeve të ushqimeve, Mickoski tha se si qeveri nuk kanë shumë hapësirë për manovrim përveçse për të ndikuar në TVSH sepse, sipas tij, ngrirja e çmimeve dhe marzheve në të kaluarën ka rezultuar të jetë një masë e keqe.
"Pres që e gjithë kjo të stabilizohet në muajin aktual dhe që duke filluar nga muaji i ardhshëm do të kemi inflacion nën 4 përqind, dhe nëse kemi një stabilizim të situatës në Iran, në Gjirin Persik, atëherë pres që të arrijmë ato shifra që do të jenë midis dy dhe tre përqind deri në fund të vitit", tha ai./Telegrafi/