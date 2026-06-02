LSM: Maqedonia përsëri midis vendeve më të këqija për të drejtat e punëtorëve
Lidhja e Sindikatave të Maqedonisë (LSM) njoftoi se Maqedonia është renditur përsëri në grupin e vendeve me shkelje serioze të të drejtave të punës në Raportin e fundit Global të të Drejtave të Punëtorëve për vitin 2026 të Konfederatës Ndërkombëtare të Sindikatave (ITUC).
Sipas LSM-së, Maqedonia vendoset në kategorinë e katërt nga pesë, që i referohet vendeve me shkelje sistematike të të drejtave të punëtorëve. Sindikata pretendon se raporti i këtij viti vëren vërejtje shtesë në lidhje me gjendjen e lirive sindikale dhe të drejtave të punëtorëve.
Nga LSM një nga rastet e përmendura në raport është publikimi i pamjeve nga jeta private e kryetarit të LSM-së dhe familjes së tij pas një proteste të punëtorëve që u mbajt në fillim të këtij viti. LSM vlerëson se ky është presion mbi lëvizjen sindikale dhe shkelje e të drejtës së privatësisë.
Deklarata gjithashtu thotë se ITUC ka regjistruar shfaqjen e të ashtuquajturave "sindikata të verdha", të cilat LSM pretendon se janë formuar nën ndikim politik dhe veprojnë në interes të punëdhënësve, jo të punëtorëve.
Sindikata thekson se raporti përmend raste të presionit mbi anëtarët e sindikatës, duke përfshirë shkarkimet nga puna dhe përpjekjet për të minuar organizimin e pavarur sindikal./Telegrafi/