Mickoski: Qeveria teknike do të mbetet në fuqi edhe për zgjedhjet e ardhshme
Kryeministri Hristijan Mickoski thotë se me ndryshimet në Ligjin për Qeverinë, qeveria teknike do të mbetet në fuqi për zgjedhjet e ardhshme dhe do të shfuqizohet për zgjedhjet pas tyre. Prandaj, thotë Mickoski, frika e opozitës dhe Filipçes që kundërshtojnë këto ndryshime është se do t'i humbasin edhe zgjedhjet e ardhshme.
"Ndryshimet në Ligjin për Qeverinë përcaktojnë se qeveria teknike do të mbetet në fuqi për zgjedhjet e ardhshme parlamentare dhe kjo do të thotë se ashtu siç ishte për zgjedhjet e vitit 2024, zgjedhjet e vitit 2020 dhe zgjedhjet e vitit 2016, qeveria teknike do të mbetet në fuqi për zgjedhjet e ardhshme parlamentare. 100 ditë para zgjedhjeve, unë jap dorëheqjen si kryetar politik i Qeverisë, vjen një kryeministër teknik, që e zgjedh Kuvendi, LSDM-ja opozitare merr pjesë me kuadrot e saj në kuadër të organeve qeveritare, ministrive, zëvendësministrave etj. Publiku duhet ta dijë këtë, ky është një fakt që do të kemi një qeveri teknike në zgjedhjet e ardhshme", tha Mickoski në "TV Sitel".
Ligji thotë, shtoi ai, se pas atyre zgjedhjeve, ai nuk do të jetë më i vlefshëm, që do të thotë se ata që do të udhëheqin qeverinë pas fitores në zgjedhjet e ardhshme nuk do të kenë më një qeveri teknike.
Mickoski shtoi gjithashtu se nëse LSDM është kaq e fortë dhe e pajisur dhe se do të fitojë zgjedhjet e ardhshme siç pretendon Filipçe, në atë rast LSDM do të formonte një qeveri në zgjedhjet e ardhshme, dhe OBRM-PDUKM do të ishte opozita në zgjedhjet pas kësaj, kështu që argumentet e LSDM-së me të cilat ata e kundërshtojnë këtë zgjidhje janë të pakuptueshme./Telegrafi/