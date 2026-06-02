Kalinjak: Maqedonia e Veriut pa të drejtë mbahet në dhomën e pritjes së BE-së
Si pjesë e vizitës së saj zyrtare në Republikën Sllovake, Presidentja Gordana Siljanovska-Davkova u takua sot në Bratislavë me Zëvendëskryeministrin e Republikës Sllovake dhe Ministrin e Mbrojtjes, Robert Kalinjak.
"Zëvendëskryeministri riafirmoi mbështetjen e fortë të Sllovakisë për rrugën e integrimit evropian të Maqedonisë. Sipas tij, ne kemi qenë pa të drejtë në sallën e pritjes së BE-së për një kohë shumë të gjatë. Procesi i zgjerimit, beson ai, duhet të bazohet vetëm në përmbushjen e kritereve të Kopenhagenit", njoftoi Zyra e Presidentit.
Kalinjak ndau përvojën e tij pozitive në bashkëpunim me institucionet shtetërore maqedonase, duke shprehur gatishmëri për përmirësime të mëtejshme në disa fusha, përfshirë mbrojtjen.
Siljanovska-Davkova shprehu kënaqësi me qëndrimin parimor të Sllovakisë në lidhje me zgjerimin e Unionit. Ajo theksoi irracionalitetin e kërkesave dhe kushteve të bazuara në identitet, të shoqëruara me veto.
Të dy ranë dakord që çështjet dypalëshe nuk duhet të jenë subjekt i negociatave të anëtarësimit në BE.
Përpara Samitit të ardhshëm të NATO-s në Ankara, bashkëbiseduesit trajtuan situatën e sigurisë në Evropë. Për ta, forcimi i partneritetit të NATO-s mbetet një faktor kyç në ruajtjen e stabilitetit rajonal dhe sigurisë evropiane.