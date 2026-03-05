Mickoski për konfliktin në Lindjen e Mesme: Mund të kemi sfida të caktuara ekonomike
Kryeministri Hristijan Mickoski thotë se në të ardhmen vendi mund të ketë sfida ekonomike, përcjell Telegrafi Maqedoni.
"Situata e sigurisë është e qëndrueshme, por ndoshta, me kalimin e kohës, do të kemi sfida të caktuara ekonomike për shkak të presionit mbi çmimin e naftës", tha kryeministri i RMV-së, Hristijan Mickoski sot në një aktivitet për zgjerimin e kapaciteteve prodhuese të "AKTIVA" SHPK Shtip, kur u pyet për zhvillimet në Lindjen e Mesme dhe bombardimin e disa vendeve të Gjirit.
Mickoski thotë se po shqyrton me Ministrinë e Financave uljen e akcizës dhe taksave, në mënyrë që të shohim se cilat janë opsionet tona për të zvogëluar ndikimin në standardin e jetesës së qytetarëve.
Për momentin, nuk ka vendim për shpalljen e gjendjes së krizës. Ministrja e Financave, Gordana Dimitrieska-Koçoska tha se situata po monitorohet dhe nëse shteti kërkon shpalljen e gjendjes së krizës, kjo do të shqyrtohet nga Qeveria.
Dje Ministri për Energjetik dhe Minisera njoftoi se rezervat e derivateve të naftës janë stabile, dhe se ka mjaftueshëm për të furnizuar qytetarët dhe ekonominë./Telegrafi/