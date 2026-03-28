Mickoski: Nuk planifikohen zgjedhje të parakohshme, vendi të fokusohet te reformat
Kryeministri i vendit, Hristijan Mickoski, deklaroi sot se nuk pret që në vend të mbahen zgjedhje të parakohshme parlamentare, duke theksuar se qëllimi i Qeverisë mbetet organizimi i zgjedhjeve të rregullta në vitin 2028.
Në një prononcim për media, Mickoski theksoi se pavarësisht se mund të jetë politikisht e leverdishme të shkohet në zgjedhje të parakohshme pas rezultateve në zgjedhjet lokale, aktualisht prioritet duhet të jenë reformat.
“Qëllimi ynë janë zgjedhjet e rregullta parlamentare në vitin 2028. Edhe pse mund të jetë politikisht e volitshme të organizohen zgjedhje të parakohshme, nuk mendoj se ky është qëllimi tani. Mendoj se duhet të përqendrohemi te reformat”, deklaroi Mickoski,
Kryeministri foli edhe për rikonstruimin e Qeverisë, duke bërë të ditur se ky proces pritet të ndodhë në fund të muajit maj ose në fillim të qershorit.
Sipas tij, aktualisht është në zhvillim konsolidimi i brendshëm si në partinë e tij, ashtu edhe në kuadër të koalicionit VLEN, i cili, sipas informacioneve të fundit, pritet të shndërrohet në një subjekt të vetëm politik.
“Pres që konsolidimi i brendshëm të përfundojë në prill, ndërsa në maj-qershor të fillojnë bisedimet për rikonstruimin e Qeverisë”, u shpreh Mickoski.
Ai nënvizoi se stabiliteti politik dhe fokusi në reformat mbeten prioritet kyç për periudhën në vijim.