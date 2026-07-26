Mickoski: Nëse është e nevojshme do të reagojmë në çmimet e karburantëve
Në ditët e fundit çmimet e derivateve janë rritur dukshëm, e për këtë sot u pronocua dhe kryeministri i vendit, Hristijan Mickoski.
Ai tha se situata po monitorohet dhe sipas nevojës edhe do të reagohet.
“Ndjekim situatën me naftën. Ne ende jemi vend, i cili është me çmimet më të ulëta në rajon kur bëhet fjalë për benzinën dhe dizelin. Do të reagojmë ashtu siç kemi reaguar edhe deri më tani. Qytetarët duhet të jenë të qetë. Ne do të vazhdojmë të jemi shteti me çmimin më të ulët të benzinës dhe dizelit edhe pse është prodhim i bursës dhe nuk është prodhim që varet nëse është biznesmen më i mirë apo më i keq, politikan më i mirë apo më i keq. Të gjithë blejmë nga vendi i njëjtë”, deklaroi Mickoski.
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